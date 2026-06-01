A Milli Takım’ın rakibi Paraguay’ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek Paraguay'ın kadrosu duyuruldu. Teknik Direktör Gustavo Alfaro'nun belirlediği 26 kişilik aday kadroda şu isimler yer alıyor:Kaleci: Orlando Gill, Roberto Junior Fernandez, Gaston OlveiraDefans: Juan Caceres, Gustavo Velazquez, Gustavo Gomez, Junior Alonso, Jose Canale, Omar Alderete, Alexandro Maidana, Fabian BalbuenaOrta saha: Diego Gomez, Mauricio Mahalhaes, Damian Bobadilla, Braian Ojeda, Andres Cubas, Matias Galarza, Alejandro Romero GamarraForvet: Gustavo Caballero, Ramon Sosa, Alex Arce, Isidro Pitta, Gabriel Avalos, Miguel Almiron, Julio Enciso, Antonio SanabriaParaguay, ilk maçını 13 Haziran'da ev sahibi ABD ile oynarken, 20 Haziran'da Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki son maçında ise 26 Haziran'da Avustralya karşılaşacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!