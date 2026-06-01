Adrian Benedyczak’tan Emre Belözoğlu’na teşekkür!

"YETENEKLERİMİ GÖSTERME FIRSATI BULDUM"

Benedyczak paylaşımında, "Teknik direktöre de özel teşekkürler. Bana en çok ihtiyaç duyduğum anda duyduğu güven için teşekkür ederim. Onun sayesinde futbol oynama sevincimi yeniden hatırladım, öz güvenimi geri kazandım ve sahada yeteneklerimi gösterme fırsatı buldum" ifadelerini kullandı.

HÜCUMDA ETKİLİ OLDU

Sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa formasıyla yeniden çıkış yakalayan 24 yaşındaki futbolcu, özellikle Belözoğlu'nun kendisini forvet olarak kullanmasının ardından daha fazla süre bulmuş ve takımın hücum hattındaki önemli isimlerinden biri haline gelmişti.

Kariyerinde daha önce sakatlıklar nedeniyle zorlu bir süreç geçiren Benedyczak, lacivert-beyazlı formayla çıktığı maçlarda attığı goller ve yaptığı katkılarla takımın ligdeki mücadelesine önemli destek verdi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör