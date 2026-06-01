Adrian Benedyczak'tan Emre Belözoğlu'na teşekkür!
Giriş Tarihi: 1.06.2026 12:03 Son Güncelleme: 1.06.2026 12:08

Kasımpaşa ile yollarını ayıran Polonyalı forvet Adrian Benedyczak, sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajında teknik direktör Emre Belözoğlu’na ayrı bir parantez açarak, “Futbol oynama sevincimi yeniden hatırladım” dedi.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Adrian Benedyczak ile yollar ayrıldı. Benedyczak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübe ve taraftarlara veda etti.

Benedyczak, sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında kulübe, takım arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür etti. Polonyalı forvet, mesajında teknik direktör Emre Belözoğlu'na yönelik sözleriyle dikkat çekti.

"YETENEKLERİMİ GÖSTERME FIRSATI BULDUM"

Benedyczak paylaşımında, "Teknik direktöre de özel teşekkürler. Bana en çok ihtiyaç duyduğum anda duyduğu güven için teşekkür ederim. Onun sayesinde futbol oynama sevincimi yeniden hatırladım, öz güvenimi geri kazandım ve sahada yeteneklerimi gösterme fırsatı buldum" ifadelerini kullandı.

HÜCUMDA ETKİLİ OLDU

Sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa formasıyla yeniden çıkış yakalayan 24 yaşındaki futbolcu, özellikle Belözoğlu'nun kendisini forvet olarak kullanmasının ardından daha fazla süre bulmuş ve takımın hücum hattındaki önemli isimlerinden biri haline gelmişti.

Kariyerinde daha önce sakatlıklar nedeniyle zorlu bir süreç geçiren Benedyczak, lacivert-beyazlı formayla çıktığı maçlarda attığı goller ve yaptığı katkılarla takımın ligdeki mücadelesine önemli destek verdi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
