Altay Bayındır: Herkes bu bayrağa hizmet ediyor!

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından milli file bekçisi Altay Bayındır, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erken gelen golün getirdiği özgüvenle iyi bir futbol oynadıklarını belirten Altay Bayındır, "Bizim için güzel bir başlangıç oldu. İnşallah devamını getiririz. Önemli olan devamını getirmek. Bu bir hazırlık maçıydı ama hazırlık maçları aynada kendini görmek için her zaman önemlidir. Dolayısıyla biz de hocamızın söylediklerini sahada yansıttığımızı düşünüyorum. Önde bastık. Erken bir gol bulduk. O golün getirdiği özgüvenle de iyi bir futbol sahaya sergiledik. Şükür bizim açımızdan iyi geçti fakat dediğim gibi bu bir hazırlık maçıydı. Önümüzde önemli ve uzun bir periyot var. İnşallah bu oynadığımız futbolu önümüze de yayar en güzel galibiyetleri alır; ülkemizi, vatanımızı sevince boğarız. Hep güzel şeyler yaşarız hep birlikte" ifadelerini kullandı.

İlk yarının sonunda Alioski'nin şutunda yaptığı kurtarış hatırlatılan tecrübeli file bekçisi, "Benim görevim kurtarmak. Sağ olsun hocam da bu maç şans verdi. Ben de zaten kendimi her gün her an hazırlıyordum Dünya Kupası için. Kaleci için bir süre oynamamak tabii ki de bazı sorular yaratabiliyor kafada. Fakat ben böyle bir şeyin doğru olduğunu düşünmüyorum. Benim için zorlu bir süreçteydim. Oynamadığım dönemler benim için gerçekten de çok zor geçti. Fakat aynı şekilde çalışmaya da devam ettim. Benim mantalitem güçlü. İnşallah bundan sonraki süreçte de yapılması gereken şeyleri yapıp, doğru yoldan kariyerimizi olması gerektiği gibi ilerletirim. Sahada daha çok süre almaya devam ederiz" diye konuştu.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oluşan atmosferle ilgili düşünceleri sorulan Bayındır, şöyle konuştu:

"Ben burada çok güzel şeyler yaşadım. Taraftarlarımız da sağ olsun, çok güzel şeyler yaşadım. Gönül tabii ki de ister ki daha fazlasını, daha güzellerini yaşamak. Fakat nasip olmadı. İlerleyen süreçte de önümüzdeki dönemlerde de Fenerbahçe'ye de canı gönülden başarılar diliyorum. İnşallah güzel süreçler yaşarlar. Çünkü burada çok güzel anılar biriktirdim. Ambiyans çok güzeldi. Taraftarlarımız zaten milli maçlarda gerçekten de herkes son dakikaya, son saniyeye kadar, sonuna kadar efor veriyor. Bu da bizim için arkamızda büyük bir güç oluyor. İnşallah Amerika'da da bu desteği arkamızda daha iyi bir hissederiz. Biz de sahada mücadelemizi veririz hep birlikte. Güzelce götürürüz inşallah."

Milli takımdaki kaleci rekabetinin sahada kaldığını, herkesin milli takıma hizmet etmek istediğini söyleyen Altay Bayındır, "Saha içinde tabii rekabet var. Antrenmana çıktığımızda rekabet var ama saha dışında yani, bilmiyorum medyada nasıl konuşuluyor ama çok güzel bir arkadaşlığımız var. Çünkü burada bir tane bayrak var, herkes bu bayrağa hizmet ediyor. Hoca kime şans verirse, çıkıp sonuna kadar mücadelesini edecek. Kim oynuyorsa da oynamayan kişi sonuna kadar destek verecek. Yani bugüne kadar benim geldiğim her dönemde benim yaptığım şey buydu. Şans verildiği zaman çıkar oynarım. Verilmediği zaman da oynayana sonuna kadar destek veririm. Antrenmanlarda da çıkar elimden geleni yaparım. Bu kadar basit" dedi.

Tecrübeli file bekçisi Mert Günok'un Avusturya maçının son dakikasında yaptığı kurtarış hatırlatılan Altay Bayındır, "Uğurcan da oradaydı. Uğurcan ile beraber atladık. Biz hepimiz sevineceğiz. Biz kazanacağız, başkası değil. Ne yapalım, hep beraber olduk mu güzel oluyor. Önemli olan birliktelik ve sürdürülebilir bir birliktelik. Önemli olan o" diye konuştu.

Türkiye'nin son katıldığı 2002 Dünya Kupası'nda 4 yaşında olduğunu söyleyen Altay Bayındır, kupayı Türkiye'ye getirmek için her şeylerini ortaya koyacaklarını söyledi. Tecrübeli kaleci sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben 4 yaşındaydım. Dünya Kupası yani çok büyük bir gurur. Biz elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz kupayı almak. Canımızı, varımızı yoğumuzu sahada koyacağız. Tabii bir gerçeklik de var, bu da bir futbol. Herkes mücadele verecek. İnşallah verdiğimiz mücadelenin, verilen mücadelenin karşılığını veren, karşılığını alan bizler oluruz. Çünkü buna gerçekten çok ihtiyacımız var. Ülke olarak mutluluğa, güzel bir coşkuya bu hisleri yoğun, en yoğun şekilde yaşamaya çok ihtiyacımız var. İnşallah yaşarız."

Amerika'daki sıcak havanın takımı nasıl etkileyeceği yönünde gelen soru üzerine Altay Bayındır, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ya sıcak tabii ki de zorluk anlamında farklı bir seviyede olacak. Ama bizler profesyonel futbolcularız. Şartlar ne olursa olsun, ayak uydurup, elimizden geleni yapmamız lazım. Artık antrenmanlarda biraz kolsuz atletlerle vs. çıkarız, yaparız. Şartlar ne olursa olsun, biz çalışmaya mücadeleye devam edeceğiz."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör