ATV CANLI İZLE | Türkiye - Kuzey Makedonya maçı! A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesi sahada

2026 Dünya Kupası öncesi A Milli Futbol Takımı, özel maçta Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - Kuzey Makedonya maçı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
Müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Luis Munuera görev alacak. Jose Luis Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero ve Alfredo Rodriguez Moreno üstlenecek.
A Milli Futbol Takımı ile Kuzey Makedonya arasındaki maç ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Müsabakanın canlı yayınını ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!
MUHTEMEL İLK 11'LER
Türkiye: Altay Bayındır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Aral Şimşir, Deniz Gül.
Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Musliu, Velkovski, Zajkov, Emini, Elezi, Jankulov, Herrera, Eljif Elmas, Churlinov, Rastoder.
KUZEY MAKEDONYA İLE 9. MAÇ
Türkiye ile Kuzey Makedonya, bugünkü hazırlık maçıyla birlikte 9'uncu kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A Milli Takımları, 4'ü Makedonya'da, 3'ü Türkiye'de, 1'i tarafsız sahada olmak üzere 4'ü resmi, 4'ü özel 8 maç yaptı. Bu karşılaşmaların 5'ini Türkiye kazandı, 2 maç berabere tamamlandı, Kuzey Makedonya 1 kez galip geldi.
İKİNCİ PROVA VENEZUELA İLE
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçını 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile yapacak.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 650'nci maçını Kuzey Makedonya ile oynayacak. A Milli Futbol Takımı, 103 yıllık tarihinde 362'si resmi, 287'si özel toplam 649 maç oynayıp 1'i hükmen olmak üzere 257 galibiyet, 151 beraberlik, 241 yenilgi yaşadı.