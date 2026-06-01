Avrupa devleri Christ Ouali’ye göz dikti! Bonservisi belli oldu...

Trabzonspor'un 2025 yazında renklerine bağladığı Christ Oulai, kısa süre içinde adından söz ettirmiş ve Fildişi Sahili Milli Takımı'na kadar yükselmeyi başarmıştı.
20 yaşındaki futbolcu gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin de transfer listesine girdi.
5 TAKIM TAKİPTE
İngiliz ekipleri Chelsea Tottenham ve Brighton, genç yıldız için devreye girdiği ve uzun süredir takip ettiği ortaya çıktı. Almanya'dan Leipzig ve Portekiz devi Benfica da Oulai ile yakından ilgileniyor. (Fanatik)
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Öte yandan yakın bir dönemde 25+5 milyon Euro'luk bir teklif alan Trabzonspor'un Ouali için 30+5 milyon Euro istediği ifade edildi.
Bordo-mavili formayla 31 maça çıkan Christ Oulai, 2 gol atıp 4 asist kaydetti.