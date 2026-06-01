Aziz Yıldırım: Özlenen günlere yürümenin vakti gelmiştir!

Fenerbahçe taraftarına umut mesajı veren Aziz Yıldırım, "Ancak unutmayın, bu kötü duyguların karşısında umut biziz. Cesaret ve cüret bizim karakterimizdir. Çünkü biz Fenerbahçeliyiz." dedi.

Kulübün yeniden yükselişe geçeceğine inandığını belirten Yıldırım, "Bu dönemi kapatıp yeni bir dönem açacağız. Fenerbahçe'nin yeniden yükseliş dönemini başlatacağız. Bunu birlikte başaracağız. Biz olarak başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Camia içindeki ayrışmalara da değinen Yıldırım, "Bugün Fenerbahçe'nin çeşitli gruplara bölünmüş gibi göründüğünü görüyoruz. Gruplar, klikler, küçük hesaplar ve sosyal medyadaki ayrıştırıcı yaklaşımlar camiamıza zarar veriyor. Oysa omuz omuza olacağız, yan yana duracağız. Kendi küllerimizden doğacak, Zümrüdüanka gibi yeniden yükselecek ve kanaryamızı zafere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Göreve gelmeleri halinde hayata geçirmek istedikleri projeler hakkında da konuşan Aziz Yıldırım, "Avrupa'da istikrarlı bir başarı modeli oluşturmak en büyük hedeflerimizden biri olacaktır. Yeni nesiller için gelir kaynakları oluşturmak, kulübümüzün dijital dönüşümünü tamamlamak, altyapı ve tesisleşmede yeniden öncü olmak ve 64 bin kişilik stadımızı hayata geçirmek önceliklerimiz arasında yer almaktadır." dedi.

Fenerbahçe'nin dünya markası kimliğini güçlendireceklerini belirten Yıldırım, "Tüm bunların sonunda dünya markası Fenerbahçe'yi yeniden ait olduğu yere taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz. Yönetim kurulu aday listemde yer alan arkadaşlarımızın yedisi Ankara'dandır. Ankara'nın desteğini yanımızda görmekten büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Aziz Yıldırım, konuşmasının ardından Fenerbahçe marşı eşliğinde kongre üyeleriyle fotoğraf çektirdi.

