Aziz Yıldırım’dan Alex açıklaması: "İhtiyaç olursa, memnuniyetle"

'İKİ SANTRAFOR BU HAFTA AÇIKLANIR, PRENSİPTE ANLAŞTIK'

Birlik ve beraberlik içinde olunursa başarının geleceğini söyleyen Yıldırım sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz Avrupa'da oynamayı özledik, Şampiyonlar Ligi müziğini özledik. Bunları yeniden yaratmamız lazım. Geçmişi unutacağız, bırakacağız. Yeni bir çizgiyle önümüze bakacağız. Bütün hazırlıkları yapacağım, bakın size söylüyorum. Arkadaşlarla oturacağız; bir komite neler yapacak, bunları konuşacağız. Burada Fenerbahçe'nin 5-10 yıllık vizyon programını hazırlayacağız. Bir dosya haline getireceğiz. Bizden sonra gelenler de bundan faydalansın. Bunun içinde ne var? Oyuncu takip programları, Fenerbahçe'nin tesisleşmedeki ihtiyaçları, şu sene yapılması gerekenler, futbolcu alımları ve mali bütçe sistemiyle ilgili çalışmalar. Bunlarla ilgili 5 ve 10 yıllık plan yapmamız lazım. Plansız, programsız gidiyoruz. Sizin bütçeniz 350 milyon, Avrupa'daki takımların bütçeleri ise 1 milyar. Baş edemezsiniz. Çünkü futbol iyi oyuncuyla oynanır. Kalite yoksa oynayamazsınız. Onun için acele etmeyeceğiz. İki santrfor bu hafta açıklanır, prensipte anlaştık. Transfer bitmek üzere kimseyi kırmamak için isimleri söylemiyorum. Değerli oyuncular ikisiyle de prensipte anlaştık. Kulüpleriyle de arkadaşlarımız görüşüyor. Bu hafta olur, öbür hafta açıklarız, problem değil. Diğer bölgelere de bazı transferler yapacağız. Bizim futbol aklı dediğimiz arkadaşlar çalışma yapıyorlar. Buradaki sıkıntı şu; 14 yabancı hakkı var. Bizde ise 20 küsur, galiba 21 yabancı oyuncu var. Yeni transferlerle birlikte sayı 23-25'e geliyor. Onu 14'e indirmek lazım. Biraz sıkıntılı bir pozisyon var ama aşacağız. Yerli oyuncuya da bakıyoruz. Uygun olursa onu da transfer edeceğiz. 20-25 Haziran'a kadar her şeyi bitirmiş olmayı düşünüyoruz. Belki de ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne ve lige hazır bir takım haline geleceğiz. Yalnız Dünya Kupası var. Oradan transfer yapılırsa bazı oyuncuların geç kalma pozisyonu olabilir. Bunu da belirtmiş olayım"

ALEX AÇIKLAMASI

Sarı lacivertlilerin eski kaptanlarından Alex De Souza'nın yeni yapılanmada yer alıp almayacağı yönündeki soruya cevap veren Aziz Yıldırım, "8 sene önce Alex'i getirdiler, localarda seçim propagandası olarak kullandılar. 8 senedir Alex'e hiçbir görev vermediler. Bizim problemimiz yok eğer gerekliyse, gelmesi gerekiyorsa, ihtiyaç olursa memnuniyetle" diye konuştu. (DHA)

