Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barış Alper Yılmaz'dan A Milli Futbol Takımı'nda 3. gol!
Giriş Tarihi: 1.06.2026 22:40

Kuzey Makedonya karşısında 4-0 kazanan A Milli Futbol Takımı'nda fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, Ay-Yıldızlı formayla 3. kez gol sevinci yaşadı.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, Kadıköy'de Kuzey Makedonya ile oynarken, ay-yıldızlıların 4. golünü Barış Alper Yılmaz kaydetti. Müsabakanın 70. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin, Arda Güler ile paslaşmasının ceza sahası içine girip sağ taraftan pasında kale önünde bulunan Barış Alper'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 4-0 oldu.

26 yaşındaki futbolcu böylece A Milli Takım'daki 3. golünü attı.

Maça yedek başlayan Barış Alper Yılmaz, 62. dakikada Deniz Gül'ün yerine oyuna girdi.

GOL | Türkiye 4-0 Kuzey Makedonya

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #BARIŞ ALPER YILMAZ #2026 FIFA DÜNYA KUPASI

