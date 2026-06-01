Bazı acılar güçlendirir

Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona Luis Enrique'nin teknik direktörlüğünü yaptığı PSG ulaştı… Fransız ekibi, 5. dakikada 1-0 geriye düştüğü maçta skoru 1-1'e getirdi, penaltılarda Arsenal'e 4-3'lük üstünlük sağlayarak üst üste ikinci kez bu büyük kupayı kaldırdı… Bu başarıda en büyük pay 56 yaşındaki İspanyol teknik adamındı. 2019'da hayatının en büyük kırılmasını yaşayan Enrique o günden sonra tüm kupaları kızı için alıyor.

HER KUPADA MUTLU OLUYOR

2014-2017 yılları arasında Barcelona ile İspanya Kupası (3), İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, İspanya Ligi şampiyonluğu (2) ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Luis Enrique, 2019'da henüz 9 yaşında olan Xana'yı kemik kanserinden sonsuzluğa uğurladı. Baba Enrique bu ölümü kabullenip buradan bambaşka bir başarı öyküsü çıkartı. Kızının hatırasına 7 yılda 12 kupa kaldırdı ve şu sözlerle bu başarıyı en güzel şekilde özetledi: "Xana bizimle harika bir 9 yıl geçirdi. Onu hatırlamak için kupalara ihtiyacım yok. Ama her kupada onun mutlu olduğunu biliyorum."

HANEDANLIĞINI KURDU!

PSG'nin başarısı Luis Enrique üzerinden manşetlere taşındı. Özellikle İngiliz basınında, "modern PSG'nin mimarı", "Avrupa'nın yeni patronu" ve "final uzmanı" yorumları dikkat çekti. Reuters: "Sabır ve direnç PSG'yi yeniden zirveye taşıdı" derken, Enrique'nin takımı için "olgunluk", "taktik disiplin" ve "şampiyon karakteri" vurgusu yapıldı. The Times; "Arsenal'in cesur mücadelesine rağmen finalin sonunda Enrique'nin deneyimi fark yarattı" ifadesini kullandı. The Guardian; "Enrique'nin kurduğu yapı artık bir hanedanlığa dönüşebilir" dedi.