Borussia Dortmund’dan sürpriz Guirassy açıklaması! Fenerbahçe’ye transferi gündemdeydi...

"TEKLİF ALMADIK"

Ricken açıklamasında, "Serhou Guirassy için herhangi bir teklif almadık. Onu göndermeyi de düşünmüyoruz. Son iki sezonda Borussia Dortmund için ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu etkileyici bir şekilde gösterdi." sözlerini sarf etti.

30 yaşındaki santrfor, geride bıraktığımız sezonda 46 müsabakada görev aldı ve 22 g ol atıp 6 asist kaydetti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör