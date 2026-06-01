Giriş Tarihi: 1.06.2026 16:23

Borussia Dortmund'dan sürpriz Guirassy açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi gündemdeydi...

Fenerbahçe başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın talip olduğu Serhou Guirassy için kulübü Borussia Dortmund'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un Spor Genel Müdürü Lars Ricken, adı Fenerbahçe ile anılan Serhou Guirassy hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında konuştu.

Alman basınından WAZ'ın haberine göre: Lars Ricken, Guirassy için kulübe ulaşan herhangi bir resmi teklif olmadığını belirtirken, deneyimli golcüyü göndermeyi düşünmediklerini ifade etti.

"TEKLİF ALMADIK"

Ricken açıklamasında, "Serhou Guirassy için herhangi bir teklif almadık. Onu göndermeyi de düşünmüyoruz. Son iki sezonda Borussia Dortmund için ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu etkileyici bir şekilde gösterdi." sözlerini sarf etti.

30 yaşındaki santrfor, geride bıraktığımız sezonda 46 müsabakada görev aldı ve 22 g ol atıp 6 asist kaydetti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
