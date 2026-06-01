Bursaspor mobil uygulamasını tanıttı!

Bursaspor'un kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, "Bursaspor Plus" mobil uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım programında, Bursaspor'un yeni dijital platformunun detayları paylaşıldı.

Bu yıl TFF 1. Lig'de mücadele edecek yeşil-beyazlıların, yeni sezon formaları da özel olarak hazırlanan videoyla gösterildi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, kulübün en önemli organizasyonlarda mücadele etmiş ve şampiyonluklar kazanmış köklü bir camia olduğunu söyledi.

Özellikle son iki yıllık dönemde şehrin siyasetinin, iş dünyasının ve taraftarların birlikteliğinden kaynaklanan sinerji ile üst liglere tırmandıklarını belirten Çelik, bu sezon da Süper Lig'e çıkmayı umduğunu dile getirdi.

Enes Çelik, göreve geldikten iki yıl sonra 2 milyar Türk lirası olan borçlarını 391 milyon Türk lirasına kadar indirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Takdir edersiniz ki sportif anlamdaki başarıların temelini mali ve yönetimsel istikrar getirir. Bu noktada 1. Lig'de de Süper Lig'de de mali gücümüzü korumamız halinde şehrimizin en büyük marka değeri olan Bursasporumuzun bu sene Süper Lig'e çıkacağına, Süper Lig'de de Avrupa kupalarına katılacak derecelere gireceğine yönetim kurulumuz ve şehir olarak inancımız tamdır. Gerek topladığımız bağışlar noktasında, gerek forma sponsorlukları noktasında, gerekse diğer sponsorluklar noktasında gelirleri artırmaya gayret ediyoruz. 25-30 milyar Türk lirası üzerindeki borçları hiç indirmeden, sadece günü kurtarmak için transferler yapan ve bu transferleri de yürüttükleri projelerden fonlayan Süper Lig takımları malumunuzdur. Tablo böyleyken Bursaspor olarak hiç vakit kaybetmeden bugünden hem 1. Lig'deki hem Süper Lig'deki mali planlarımızı yapmamız elzemdir. Bu noktadaki en büyük motivasyonumuz, şehrimizde oluşan birliktelik ve çocuklarımızın Bursasporlu olmasından yaşadığımız gurur ve mutluluktur."

Enes Çelik, yeni mobil uygulamasının tanıtımını mutlulukla gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Uygulamayı dün aktif ettiklerine rağmen dijital platformlarda indirme sıralamasında birinci sırada olduklarını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Taraftarlarımız, uygulamadan yapılacak alışverişlerde özel indirimlerden ve özel sınırlı sayıdaki ürünlerden faydalanılabilecek. Kongre üyelerimizden sonra olmak koşuluyla öncelikli olarak kombine satın alma hakkı ve avantajı sağlanacak. Yapılacak çekilişlerle her iç saha maçımızda 1 taraftarımız karşılaşmayı protokol tribününden izleme ayrıcalığına sahip olacak. Şahsım, teknik heyetimiz ve futbolcularımızla Özlüce Tesisleri'nde bir araya gelerek keyifli vakit geçirme fırsatı yakalanacak. Her ay belirlenecek özel bir günde, başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle interaktif bir şekilde canlı yayında sohbet edilebilecek. Soyunma odasından takım otobüsüne kadar, sahadaki büyük sevinçlerimize dijital ortamda daha yakından tanıklık edilebilecek. Yapay zeka destekli stüdyo içerikleriyle taraftarlarımız keyifli zaman geçirebilecek. Şu anda 100'ün üzerinde olan ve hedefimizin 1000'e ulaşmak olduğu değerli sponsorlarımızın sunduğu özel kampanya ve ayrıcalıklardan faydalanılabileceklerdir. Uygulamamızda ne kadar çok indirme ve üye sayısına ulaşırsak, hem doğrudan üyelik hem de reklam gelirleriyle kulübümüze maddi ve manevi katkısı o kadar büyük olacaktır. Büyük Bursaspor taraftarının bu konuda gereken duyarlılığı göstereceğine ve uygulamamıza hassasiyetle sahip çıkacağına yürekten inanıyorum.