Can Uzun'dan A Milli Futbol Takımı'nda ilk gol!
Giriş Tarihi: 1.06.2026 22:36

A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendiği maçta fileleri havalandıran Can Uzun, ilk kez gol sevinci yaşadı.

İHA
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelirken, millilerin ikinci golünü Can Uzun kaydetti. Müsabakanın 16. dakikasında sol kanatta bulunan Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Can ceza yayının sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skoru 2-0 yaptı.

Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla 5. milli maçına çıkan 20 yaşındaki futbolcu ilk gol sevincini yaşadı.

Müsabakaya 11'de başlayan Can Uzun'un yerine 63. dakikada Aral Şimşir girdi.

GOL | Türkiye 2-0 Kuzey Makedonya .

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
