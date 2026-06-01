Can Uzun’dan A Milli Futbol Takımı’nda ilk gol!

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelirken, millilerin ikinci golünü Can Uzun kaydetti. Müsabakanın 16. dakikasında sol kanatta bulunan Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Can ceza yayının sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skoru 2-0 yaptı.



Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla 5. milli maçına çıkan 20 yaşındaki futbolcu ilk gol sevincini yaşadı.



Müsabakaya 11'de başlayan Can Uzun'un yerine 63. dakikada Aral Şimşir girdi.

