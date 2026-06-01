Cengiz Ünder, yetiştiği kulüpte gençlerle buluştu

Süper Lig'de geçen sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak Beşiktaş forması giyen A Milli Takım oyuncularından Cengiz Ünder, bayram tatili dolayısıyla geldiği memleketi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde futbola ilk adımlarını attığı Sındırgı Belediyespor Futbol Akademisi'ni ziyaret ederek genç sporcularla bir araya geldi.

Sındırgı Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen buluşmada Cengiz Ünder'i Futbol Akademisi Antrenörü Niyazi Sayak, teknik ekip, genç futbolcular ve Sındırgı Belediyespor Başkanı Ergün Tunç karşıladı. Başkan Tunç, kulübün yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan Ünder'i yeniden Sındırgı'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yoğun ilgi gören milli futbolcu, akademide eğitim alan sporcularla sohbet ederek kariyer yolculuğunu anlattı. Avrupa'da forma giydiği kulüplerde edindiği deneyimleri ve milli takım sürecinde yaşadıklarını paylaşan Cengiz Ünder, gençlere disiplinli çalışmanın, sabırlı olmanın ve hedeflerinden vazgeçmemenin başarıya giden yolda önemli olduğunu söyledi. Genç sporcuların merak ettiği soruları da yanıtlayan tecrübeli futbolcu, kendisinin de aynı sahalarda hayaller kurarak futbola başladığını belirterek genç yeteneklere inanmaları ve çok çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Futbola başladığı kulüpteki sporcularla bir araya gelmenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Cengiz Ünder, gençlere başarı dileklerini iletip hatıra fotoğrafı çektirdi.

