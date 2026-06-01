Çılgın kutlamalarda 416 kişi göz altında

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Macaristan'ın ev sahipliği yaptığı Şampiyonlar Ligi finalinin bitiş düdüğü ile birlikte Fransa'nın birçok kentinde taraftarlar sokaklara döküldü. Kutlamaların dozu kaçtı, 7 polis yaralandı, 416 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda polis ve taraftarın yaralandığı olaylar sırasında bazı gruplar güvenlik güçlerine havai fişek ve meşale fırlattı, araçları ateşe verdi ve çok sayıda mağaza ile iş yerinin camlarını kırdı. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, olaylar sırasında 6 araç, 2 iş yeri ve bir otobüs durağının hasar gördüğünü açıkladı. Otobüs, tren ve demiryolu hatlarında seferler geçici olarak durduruldu ya da yavaşlatıldı.