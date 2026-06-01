Como'dan Diego Carlos açıklaması! "Durumunu takip ediyoruz"

"Pirola, Diego Carlos'un yerini alabilir mi?" sorusuna cevap veren Ludi, şu sözleri kullandı:

"İyi bir oyuncu, onu uzun zamandır tanıyoruz ancak şu anda isimler oldukça göreceli. Teknik açıdan olumlu bir değerlendirme yapabilirim ama şu anda herhangi bir görüşme yok.

Fenerbahçe'ye geri dönen Diego Carlos'un durumunu takip ediyoruz. Marc Oliver Kempf ile yeni sözleşme için görüşüyoruz. Transfer piyasasına girmeden önce iç durumları netleştirmek istiyoruz."

33 yaşındaki Diego Carlos, Fenerbahçe'den kiralık gittiği Como'da 31 maçta süre buldu. Brezilyalı stoper, bu maçlarda 1 gol, 1 asist ile skor katkısı da verdi.

Diego Carlos'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında son bulacak.

