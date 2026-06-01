Deniz Gül'den A Milli Futbol Takımı'nda 2. gol!
Giriş Tarihi: 1.06.2026 22:38

A Milli Futbol Takımı'nda Kuzey Makedonya ile oynanan maçta fileleri havalandıran Deniz Gül, Ay-Yıldızlı formayla ikinci golünü attı.

İHA
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya'yı konuk ederken, ay-yıldızlıların 3. golü Deniz Gül'den geldi. Karşılaşmanın 53. dakikasında Can Uzun'un ceza sahası dışından ortasında ceza sahası içi sol tarafında bulunan Deniz, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0'a getirdi.

21 yaşındaki futbolcu böylece milli takımdaki 2. golünü kaydetti.

Maça 11'de başlayan Deniz Gül, 62. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.

GOL | Türkiye 3-0 Kuzey Makedonya

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #DENİZ GÜL #2026 FIFA DÜNYA KUPASI #KUZEY MAKEDONYA

