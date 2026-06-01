Dursun Özbek, Ali Sami Yen ve Süleyman Seba’nın kabrini ziyaret etti

Galatasaray Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığına seçilen Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bugün mazbatasını aldıktan sonra Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret etti. Sami Yen'in kabrine çiçek bırakan ve dua eden Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, ardından Beşiktaş Kulübü'nün Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın kabrine gitti.

Özbek, mezarlık ziyareti sırasında basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu. Bugün 2026-2028 dönemi için seçilen yönetim kurulunun mazbatalarını aldığını belirten Dursun Özbek, "Her defasında olduğu gibi mazbatalarımızı aldıktan sonra kurucumuz Ali Sami Yen Bey'in mezarını, kabrini ziyaret edip ona dualar ediyoruz. Bilahare de Galatasaray Lisesi'nde ilk yönetim kurulu toplantımızı yapacağız. Yeni sezona hazırlıklarımız vardı zaten. Önemli bir sezon, zor bir sezon olacağını düşünüyorum. Hem sportif manada hem de uyguladığımız, hazırladığımız projelerin devamlılığı açısından önemli bir dönem bizi bekliyor. Arkadaşlarımızla beraber bu dönemin hazırlığını zaten yapmıştık. Bizden beklenen hem sportif olarak hem de projeler bazında daha iyisini yapmak olacak. Onun için hazırız. Bu yeni dönemin Galatasaray Spor Kulübü için hayırlı olmasını diliyorum ve iyi bir sezon için hazırlıklarımıza başladığımızı bildirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



