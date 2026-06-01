Eljif Elmas’tan Türkiye sözleri! ‘Çeyrek finale çıkacağını düşünüyorum’

A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ettiği maçın ardından Eljif Elmas açıklamalarda bulundu.

Atmosferi ve maçı değerlendiren Eljif Elmas, "Kadıköy'e gelmeyeli 7 sene oldu. İyi bir atmosfer vardı. Güzel bir maç oldu. Türkiye'nin tüm oyuncuları yüksek seviyede oynuyor. Onlar bizden bir tık üstün" dedi.

A Spor'a konuşan Eljif Elmas, "Türkiye'nin Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkacağını düşünüyorum" şeklinde devam etti.