Eljif Elmas’tan Türkiye sözleri! ‘Çeyrek finale çıkacağını düşünüyorum’

A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ettiği maçın ardından Eljif Elmas açıklamalarda bulundu.
Atmosferi ve maçı değerlendiren Eljif Elmas, "Kadıköy'e gelmeyeli 7 sene oldu. İyi bir atmosfer vardı. Güzel bir maç oldu. Türkiye'nin tüm oyuncuları yüksek seviyede oynuyor. Onlar bizden bir tık üstün" dedi.
A Spor'a konuşan Eljif Elmas, "Türkiye'nin Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkacağını düşünüyorum" şeklinde devam etti.
Transfer sorusuna Eljif Elmas, "Transferimle ilgili bir şey düşünmüyorum. İlk önce tatil yapmak istiyorum. Neler olacağına sonradan bakacağım. Türkiye'yi çok seviyorum. İleride İstanbul'da yaşamak istiyorum. Bir gün nasipse inşallah yeniden Türkiye'ye gelmeyi düşünüyorum" cevabını verdi.