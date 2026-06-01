Göztepe’nin Avrupa zaferi!

Sport Republic yönetiminde geçen 4 yılda Süper Lig'e dönüp Avrupa kupaları için mücadele ederken, keşfettiği yerli ve yabancı gençleri de takımda vitrine çıkararak dev bonservis geliriyle satan İzmir temsilcisi, altyapıya yaptığı yatırımın meyvelerini de çabuk aldı.

U19 PAF Ligi'ni son 3 yılın şampiyonu Trabzonspor'un ardından ikinci sırada tamamladıktan sonra bu sezon UEFA Gençlik Ligi'ne katılmak için uygulanan play-off yarı finalinde Arnavutköy Belediyespor'u eleyen Göztepe, finalde Trabzonspor'u yenerek altyapıda tarihinde ilk kez Avrupa vizesini aldı.

Bursa'da Minareli Çavuş Tesisleri'nde oynanan UEFA Gençlik Ligi'ne (UEFA Youth League) katılım final müsabakasında normal sezonun şampiyonu Trabzonspor'u 3-1 yenen Göztepe'nin U19 takımı tarihi başarıya ulaştı. Sport Republic yönetiminin gelecekte A takımda vitrine çıkarmak için transfer ettiği, zaman zaman Süper Lig'de de şans bulan Salem Bouajila'nın yanı sıra Prince Manu Ballodom, Pah Franck Goujon takviyeli U19 takımı yeni sezonda Avrupa'nın dev kulüplerinin genç takımlarıyla mücadele etmeye hak kazandı. Göztepe'nin U19 takımını yöneten 42 yaşındaki eski futbolcu Benjamin Fuchs sarı-kırmızılılarla A takımda futbolculuk döneminde 2017'de 1'inci ilgde yaşadığı play-off şampiyonluğunun ardından U19'da teknik direktör olarak da kupaya uzandı.

GOUJON SAHADA YANIT VERDİ

Dünya çapında scout ağları olan, geçen yıl 20 milyon Euro bonservisle satılan Romulo ve Emersonn, bu yıl transferin gözdeleri konumundaki Juan, Dennis gibi birçok yabancıyı keşfeden Sport Republic yönetimindeki Göztepe'nin futbol şubesi, transfer edildikten sonra ilk etapta U19'da değerlendirilen Salem Bouajila, Prince Manu Ballodom ve Pah Franck Goujon'un performansıyla gurur duydu. Göztepe'de bu yıl ara transfer döneminde U19 takımına alındıktan sonra sanal medyada daha önce hiçbir futbolculuk kaydı olmadığı iddiasıyla gündem olan Goujon, kendisine yönelik bilinmezliğe sahadaki performansıyla yanıt verdi. 19 yaşında, 1.86 boyundaki Fildişi Sahilli forvet, UEFA Gençlik Ligi play-off finalinde Trabzonspor'a attığı 2 golle galibiyeti getirdiği Göztepe'yi altyapıda tarihinde ilk kez Avrupa'ya taşıdı.

TAN VE YUSUF ALİ'YE BÜYÜK ONUR

Göztepe'nin U19 takımının kalecisi Nevzat Tan Üzel, 2025-2026 sezonu U19 PAF Ligi'nin En Başarılı Kalecisi seçildi. UEFA Youth League final maçının en değerli oyuncusu da Göztepeli Yusuf Ali Şirin oldu. İki genç finalin ardından plaketlerini aldı. Göztepe'nin yeni sezonda U19 takımının başarılı yabancı ve yerli oyuncularını A takımda da değerlendirmesi bekleniyor.

ALTINORDU'DAN SONRA İKİNCİ

Göztepe, İzmir'den UEFA Gençlik Ligi'ne katılmayı başaran ikinci takım oldu. Daha önce 2016-2017 sezonunda Altınordu'nun gençleri UEFA'da mücadele etmişti. UEFA Gençlik Ligi'nde o sezon Levski Sofya ve Sparta Prag'ı eleyen Altınordu, Atletico Madrid'e elenmişti. Ülkemizi yeni sezonda UEFA Gençlik Ligi'nde Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın U19 takımının yanı sıra Göztepe temsil edip genç futbolcular için Avrupa'da vitrin olacak. Fenerbahçe'nin U19 takımı ise A takım UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerini geçerse lige katılacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör