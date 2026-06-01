James Milner kramponlarını astı!

Son olarak Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen James Milner, futbola veda ettiğini duyurdu.

40 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kararını açıkladı.

Milner açıklamasında, "Premier Lig'de geçirdiğim 24 sezonun ardından, futbolculuk kariyerime son verme zamanının geldiğini düşünüyorum. Küçüklüğümden beri desteklediğim Leeds United'da 16 yaşında ilk maçımı oynamaktan ve Premier Lig'in en genç golcüsü olmaktan, geçen yıl ayağımı kaldıramayacak durumda olmama rağmen 40 yaşında Brighton'ın tarihinde ikinci kez Avrupa kupalarına katılmasına yardımcı olmaya kadar uzanan yolculuğumu asla hayal edemezdim." dedi.

James Milner kariyeri boyunca Brighton'ın yanı sıra Leeds United, Newcastle United, Aston Villa, Manchester City ve Liverpool formalarını da giydi.

