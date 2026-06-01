Kayserispor’un seçimli olağanüstü genel kurulu ertelendi

Zecorner Kayserispor tarafından 31 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan seçimli olağanüstü genel kurula katılım olmadı.
Çoğunluk sağlanamaması nedeniyle genel kurul ertelendi. Seçimli Olağanüstü Genel Kurul, 7 Haziran Pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "Olağanüstü genel kurulumuz ertelendi. 10.05.2026 tarihinde yönetim kurulu kararıyla bugün gerçekleşmesi beklenen olağanüstü genel kurulumuz yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 7 Haziran Pazar gününe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.