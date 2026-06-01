Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu ertelendi
Giriş Tarihi: 1.06.2026 13:40

Kayserispor'un seçimli olağanüstü genel kurulu ertelendi

Zecorner Kayserispor'un bugün yapılması beklenen seçimli olağanüstü genel kurulu çoğunluk sağlanamadığı için gelecek haftaya ertelendi.

DHA
Zecorner Kayserispor tarafından 31 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan seçimli olağanüstü genel kurula katılım olmadı.

Çoğunluk sağlanamaması nedeniyle genel kurul ertelendi. Seçimli Olağanüstü Genel Kurul, 7 Haziran Pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "Olağanüstü genel kurulumuz ertelendi. 10.05.2026 tarihinde yönetim kurulu kararıyla bugün gerçekleşmesi beklenen olağanüstü genel kurulumuz yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 7 Haziran Pazar gününe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

