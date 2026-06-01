Konya Büyükşehir Stadyumu’nda yenileme başlatıldı!

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yeni sezon öncesinde yenileme çalışmaları başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bu anlayışla 2022 yılında çim olan saha zeminini hibrit çim sistemine dönüştürmüştük. Bakım süreçleri sonucunda zamanla yüzey altında kalan hibrit liflerin yeniden ortaya çıkarılması amacıyla 2024 yılında ilk renovasyonu yapmıştık. İlk renovasyon uygulamamızın ardından iki yıllık süreç sonunda şu anda ikinci yenileme ve iyileştirme çalışmamızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

"KALİTELİ FUTBOL ORTAMI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Başkan Altay, "Bu çalışma ile sahada oluşan organik tabakayı temizleyecek, hibrit lifleri yeniden yüzeye çıkaracak ve zeminin oyun kalitesini artırmış olacağız. Böylece hem sporcularımız hem de taraftarlarımız için daha kaliteli bir futbol ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. Şehrimizin ve ülkemizin önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan stadyumumuzu her zaman en üst standartlarda tutmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

BİRKAÇ HAFTA SÜRECEK

Yapılacak çalışmalar kapsamında sahanın mevcut durumuna göre 3 ila 5 santimetre arasında kazı işlemi gerçekleştirilecek. Ardından yıkanmış ve elenmiş dere kumu serimi yapılacak. Son aşamada ise çim tohumu ekimi gerçekleştirilerek saha yeni sezona hazır hale getirilecek. Çalışmalar birkaç hafta içinde tamamlanacak.

