Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Merih Demiral: Çok heyecanlıyız!
Giriş Tarihi: 1.06.2026 19:23

Milli futbolcu Merih Demiral, Kuzey Makedonya maçı öncesi konuştu.

2026 Dünya Kupası öncesi özel maçta Kuzey Makedonya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda Merih Demiral açıklamalarda bulundu.

Takımla ilgili konuşan Merih Demiral, "Takımın durumu güzel. Çok iyi bir kamp süreci geçiriyoruz. Yarın Amerika'ya yolculuğumuz olacak. Onun öncesinde önemli bir hazırlık maçı var bugün" dedi.

Kuzey Makedonya maçına dair Merih Demiral, "Güzel bir maç olacak. Antrenmanlarımız zaten devam ediyor. Çok yoğun çalışıyoruz. Sakatlıksız, belasız inşallah bugünü bitirip bir an önce yolculuğa başlamak istiyoruz. Biz de çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI #MERİH DEMİRAL #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #KUZEY MAKEDONYA

