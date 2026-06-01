Mert Müldür: Dört gözle Dünya Kupası’nı bekliyoruz!

Hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nda Mert Müldür, Dünya Kupası için sabırsızlandıklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mert Müldür, çok iyi bir maç olduğunu ve takım olarak iyi bir performans ortaya koyduklarını belirtti.

Kuzey Makedonya'nın kolay bir rakip olmadığını anlatan Mert Müldür, "4-0, çok güzel geçti. Sakatlık da olmadı. En önemlisi bu. Çok güzel bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Yavaş yavaş heyecan da gelmeye başladı. Dört gözle Dünya Kupası'nı bekliyoruz. Yarın uzun bir seyahat olacak." ifadelerini kullandı.