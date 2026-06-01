Milli şölen Atv ekranlarında

Türkiye ile Kuzey Makedonya, bugün tarihlerinde 9. kez karşı karşıya geliyor. Chobani Stadı'nda 20.30'da başlayacak mücadele ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek. Gün boyu A Spor ekranlarında ise A Milli Takım'dan sıcak gelişmeler aktarılacak. İki ülke arasındaki maçlarda Türkiye 5 kez gülerken 1 maçı ise Makedonya kazandı. En son 9 yıl önce karşı karşıya gelen iki ülke golsüz berabere kalmıştı. Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında ise 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak. Fort Lauderdale kentindeki maç, Inter Miami FC Stadı'nda TSİ 01.00'de oynanacak. Bu müsabaka da ATV'den yayınlanacak.

1696 gün sonra Kadıköy'de

A MILLI Futbol Takımı, 4 yıl 7 ay 23 gün sonra Kadıköy'de sahaya çıkıyor. Türkiye, son olarak 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile 8 Ekim 2021'de oynanan ve 1-1 sona eren müsabakada Chobani Stadı'nda boy göstermişti. Ay-Yıldızlı ekip, 1696 gün sonra Kadıköy'de sahada yer alacak.