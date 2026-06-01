Montella, Dünya Kupası için iddialı konuştu: Hayallerimize gideceğiz

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kuzey Makedonya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Hazırlık maçına Dünya Kupası kadar önem verdiklerini ve farklı isimleri deneyeceği bir karşılaşmaya hazırlandıklarını belirten İtalyan çalıştırıcı şöyle devam etti: "Ben çok hayalperest ve büyük hedeflere sahip biriyim. Bu benim DNA'mda var. Ben her seferinde adım adım ilerlerim. Hedefimiz gruptan başarıyla çıkmak önce. Sonrasını adım adım ilerlemeliyiz. Grubumuz, dengeli bir grup. Dünya Kupası'nda futbolun en iyileri yarışacak. Biz tüm adımlarımızı hayallerimize gidebilmek için atacağız. Bizim için maç fark etmez. Hazırlık maçı diye bir şey yok. Her sonuç önemli. Makedonya'ya karşı farklı isimler olacak ama her şey bir oyun metoduyla alakalı olacak."

TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ

A Milli Takımımızla hazırlık maçında karşılaşacak Kuzey Makedonya'da teknik direktör Goce Sedloski, güçlü bir ekiple mücadele edeceklerini belirterek, "Değerli bir takımla karşılaşacağız. Türkiye, çok güçlü bir takım. Birçok büyük takımda oynayan kaliteli oyuncuları var. Türkiye'ye 2026 Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum'' dedi. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Ezgjan Alioski ise şunları söyledi: ''Türkiye'yi ezelden beri takip ediyorum. Dünya Kupası'nı bir Türkiye taraftarı olarak takip edeceğim."

9 OYUNCU ÇIKACAK

A Milliler, Dünya Kupası hazırlıklarının İstanbul etabına 35 kişiyle başladığı kamp sürecinin sonunda nihai kadroyu 26'ya düşmek zorunda kalacak. Bugün oynanacak maçta Montella'nın maça başlayacağı 11'i ikinci yarıda değiştirmesi ve çok sayıda isme şans vermesi bekleniyor. Maçın ertesi günü kadrodan bazı isimlerin çıkacağı ve ABD'ye gidecek kafilenin azaltılacağı öğrenildi.

KEREM&ARDA MÜJDESİ

Montella, sakatlıkları bulunan futbolcular için de şunları söyledi: "Kerem ile alakalı ufak bir korku yaşadık. Normale döndü şu an. Antrenmanlara başlayabilir ama hiçbir şekilde acele etmiyorum ve riske girmiyorum. Ufak bir sakatlık geçiren Mustafa da var, onu da değerlendiriyoruz, durumunu takip ediyoruz. Arda Güler de çok iyi durumda, daha farklı bekliyordum. Kenan da öyle. Ferdi'de ufak tefek sorunlar var, takip ediyoruz."