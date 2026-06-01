Oğuz Aydın: Tarih yazmaya gidiyoruz!

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynadığı Kuzey Makedonya'yı 4-0'lık skorla mağlup etti.

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan milli futbolcu Oğuz Aydın, "Çok iyi oyun sergiledik. Elimizden gelenin iyisini yaptık. Güzel bir skor yakaladık. Kamp olarak çok iyi hazırlanıyoruz. Bunun meyvelerini inşallah Dünya Kupası'nda göreceğiz. İnşallah tarih yazacağız. Tarih yazmaya gidiyoruz" diye konuştu.

MAÇ ÖZETİ | Türkiye 4-0 Kuzey Makedonya

