Orkun Kökçü milli formayla 4. golünü kaydetti

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, Kadıköy'de Kuzey Makedonya mücadele ederken, millilerin ilk golünü Orkun Kökçü attı. Karşılaşmanın 2. dakikasında sağ kanattan Oğuz Aydın'ın yerden içeri çevirdiği topa penaltı noktasının sağında bulunan Orkun düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.
Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla 49. milli maçına çıkan 25 yaşındaki futbolcu 4. golünü kaydetti.
Müsabakada 11'de görev alan Orkun Kökçü 46. dakikada yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.