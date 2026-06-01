Son dakika: A Milli Futbol Takımı’ndan Dünya Kupası öncesi net zafer: Türkiye 4-0 Kuzey Makedonya

A Milli Futbol Takımı'nın gollerini 2. dakikada Orkun Kökçü, 16. dakikada Can Uzun, 53. dakikada Deniz Gül ve 70. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Türkiye - Kuzey Makedonya: 4-0

Goller: 2' Orkun Kökçü, 16' Can Uzun, 53' Deniz Gül, 70' Barış Alper Yılmaz

İLK 11'LER

Türkiye: Altay Bayındır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Yunus Akgün, Can Uzun, Oğuz Aydın, Deniz Gül.

Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Zajkov, Velkoski, Fetai, Despotovski, Elezi, Atanasov, Alioski, Elmas, Miovski, Omeragikj.

ATV CANLI YAYIN

KUZEY MAKEDONYA İLE 9. MAÇ

Türkiye ile Kuzey Makedonya, bugünkü hazırlık maçıyla birlikte 9'uncu kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A Milli Takımları, 4'ü Makedonya'da, 3'ü Türkiye'de, 1'i tarafsız sahada olmak üzere 4'ü resmi, 4'ü özel 8 maç yaptı. Bu karşılaşmaların 5'ini Türkiye kazandı, 2 maç berabere tamamlandı, Kuzey Makedonya 1 kez galip geldi.