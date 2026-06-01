Son dakika: A Milli Futbol Takımı’ndan Dünya Kupası öncesi net zafer: Türkiye 4-0 Kuzey Makedonya

2026 Dünya Kupası öncesi A Milli Futbol Takımı, özel maçta Kuzey Makedonya ile karşı karşıya geldi. Türkiye - Kuzey Makedonya maçı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynandı.
Müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Luis Munuera görev aldı. Jose Luis Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero ve Alfredo Rodriguez Moreno üstlendi.
A Milli Futbol Takımı ile Kuzey Makedonya arasındaki maç ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı.
A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya'yı konuk ettiği müsabakayı 4-0'lık skorla galip tamamladı.
A Milli Futbol Takımı'nın gollerini 2. dakikada Orkun Kökçü, 16. dakikada Can Uzun, 53. dakikada Deniz Gül ve 70. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
İLK 11'LER
Türkiye: Altay Bayındır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Yunus Akgün, Can Uzun, Oğuz Aydın, Deniz Gül.
Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Zajkov, Velkoski, Fetai, Despotovski, Elezi, Atanasov, Alioski, Elmas, Miovski, Omeragikj.
KUZEY MAKEDONYA İLE 9. MAÇ
Türkiye ile Kuzey Makedonya, bugünkü hazırlık maçıyla birlikte 9'uncu kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A Milli Takımları, 4'ü Makedonya'da, 3'ü Türkiye'de, 1'i tarafsız sahada olmak üzere 4'ü resmi, 4'ü özel 8 maç yaptı. Bu karşılaşmaların 5'ini Türkiye kazandı, 2 maç berabere tamamlandı, Kuzey Makedonya 1 kez galip geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada milli takım gole yaklaştı. Rakip ceza sahasına yakın bölgede Orkun Kökçü'nün pasında Can Uzun ceza sahası sol çaprazında topla buluştuktan sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
2. dakikada ay-yıldızlılar 1-0 öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta çizgiye inen Oğuz Aydın'ın yerden içeri çevirdiği topa Orkun Kökçü, altıpas önünde gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti.
16. dakikada Türkiye, skoru 2-0 yaptı. Orta alandan hızlı atakla başlayan hücumda Can Uzun soldan bindiren Eren Elmalı'ya topu bıraktı. Eren sola indikten sonra topu arkasında kalan Can'a bıraktı. Can Uzun ceza sahasında sol çaprazdan çektiği şutla topu ağlara gönderdi.
44. dakikada ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Miovski'nin arka direğe ortasında topu kapan Alioski, Ozan Kabak'tan sıyrılarak şutunu çekti. Kaleci Altay Bayındır yaptığı müdahaleyle topun ağlarla buluşmasını engelledi.
45+3. dakikada sağ tarafta topla buluşan Oğuz Aydın, ceza sahasında rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, kaleci gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
53. dakikada ay-yıldızlılar skoru 3-0 yaptı. Can Uzun'un ceza sahası dışından içeri gönderdiği uzun topu, Deniz Gül kafayla dokunarak ağlarla buluşturdu.
70. dakikada Türkiye şık bir organizasyonla 4. golü buldu. Arda Güler'in topuk pasıyla sağdan çizgiye inen İrfan Can Kahveci'nin içeri çevirdiği topu Barış Alper Yılmaz düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.
Karşılaşma Türkiye'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ PROVA VENEZUELA İLE
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçını 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile yapacak.
Dünya Kupası için ilk prova niteliğindeki mücadele için İstanbul'dan, çevre şehirlerden ve yurt dışından gelen kırmızı-beyazlı taraftarlar, karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.
MONTELLA'DAN 9 DEĞİŞİKLİK
2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı ağırlayan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Kosova mücadelesine göre kadroda 9 değişiklik yaptı.
Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede kalede Altay Bayındır'a şans veren Montella, savunma dörtlüsünü ise Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Eren Elmalı'dan kurdu.
Orta sahada Salih Özcan, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Can Uzun ve Oğuz Aydın'a forma veren İtalyan teknik adam, Deniz Gül'ü ise tek forvet olarak sahaya sürdü.
Vincenzo Montella, son oynanan Kosova mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü Ozan Kabak ve Orkun Kökçü'yü bu maçta da ilk 11'de oynattı.
Kosova karşısında oynayan isimlerden Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler mücadeleye yedek başlarken, Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı ise maç kadrosunda yer almadı.
9 FUTBOLCU KADROYA ALINMADI
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 35 kişilik kadrodan 9 ismi Kuzey Makedonya karşısında kadroya almadı.
Millilerde kaleciler Uğurcan Çakır ve Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor, Kenan Yıldız ve sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu, Kuzey Makedonya maçının kadrosuna alınmadı.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KAPTAN OLARAK SAHADA
A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, Kuzey Makedonya maçına kaptan olarak çıktı.
Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.
1697 GÜN SONRA KADIKÖY'DE
A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla 1697 gün sonra Kadıköy'de maça çıktı.
Milli takım son olarak 8 Ekim 2021'de 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile Kadıköy'de karşı karşıya gelmiş, mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.