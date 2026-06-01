Trabzonspor Cabral için geri sayıma geçti!

Trabzonspor, transferde vites artırdı. Bordo-mavililer, Sidny Lopes Cabral'ı kadrosuna katmak için geri sayıma geçti.
TRANSFERİNDE ISRARCI
Karadeniz temsilcisi ve Benfica, 23 yaşındaki sağ bek için prensip anlaşmasına varırken Cabral'ın da bordo-mavili formayı giymek için ısrarcı olduğu aktarıldı. İki kulüp arasında yazışmalar tamamlanmak üzere.
8 MİLYON EURO ÖDENECEK
Teknik direktör Fatih Tekke'nin çok istediği bu transfer için 8 milyon Euro seviyelerinde bir bonservis ödeneceği öğrenildi. Geçen sezon toplamda 28 maça çıkan Yeşil Burun Adalı futbolcu, 1833 dakika süre buldu ve 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi.