Vincenzo Montella’dan Dünya Kupası kadrosu sözleri!

2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Kuzey Makedonya maçına dair Vincenzo Montella, "Aslında çok önemli bir maç. Bir ülkeyi temsil ediyorsunuz, o yüzden bizde hazırlık maçı diye bir kavram yok. Burada, kulübünde daha az süre alan futbolcularımızı da değerlendirmek istiyoruz" dedi.

2026 Dünya Kupası kadrosu ile ilgili Vincenzo Montella, "Maç bitmeden kadro verilmiş olacak. Son listeyi vermiş olacağız. Herkes gelmeyi hak ediyor açıkçası. O yüzden benim için çok zor bir gündü. Üzüntü yaşadığımız bir gündü. Son kararlarımı verirken duygusallık yaşıyorum. Futbolcu için de zor oluyor. Futbolcuyken benim de başıma gelmişti" sözlerini dile getirdi.

Vincenzo Montella son olarak şu ifadeleri kullandı: "Tabii ki de vereceğimiz karar, Milli Takımımızın en iyisi için. Biliyorsunuz ki saygılı olmamız gerekiyor. Futbolcularımız da zaten son derece profesyoneller, bu bilince sahipler. Bizim de sorumluluklarımızın olduğu bir görevdi. O yüzden de üzücü ve yorucu bir gündü."

Vincenzo Montella: Kadro tesliminde karar verirken zorlandım!

