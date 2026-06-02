Bologna’da Domenico Tedesco dönemi!

İtalya ekibi Bologna'da teknik direktörlüğe Domenico Tedesco getirildi. Kulübün açıklamasına göre 40 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Geçen sezon Fenerbahçe'de görev yapan Tedesco; Schalke 04, Spartak Moskova, Leipzig ve Belçika Milli Takımı'nı da çalıştırdı.

Sarı-lacivertlilerle Turkcell Süper Kupa zaferi yaşayan Tedesco, nisan ayında görevden alınmıştı.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynayan Vincenzo Italiano yönetimindeki Bologna, Serie A'da ise 56 puanla 8. sırayı elde etti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör