Galatasaray’da olağanüstü genel kurulu, 27 Haziran’da!

Giriş Tarihi: 2.06.2026 13:54

Galatasaray'da yönetim kurulu, 27 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleştirilmesi için yetki isteyecek

Galatasaray Kulübü, birçok farklı faaliyetin yürütülmesi ve bunlarla ilgili hukuki işlem ile tasarrufların gerçekleştirilmesi amacıyla olağanüstü genel kurul yapacak.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak toplantıda çoğunluk sağlanamazsa bir sonraki toplantı, 27 Haziran Cumartesi günü çoğunluğa bakılmadan aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

YETKİ İSTENECEK

Galatasaray Kulübünün yönetim kurulu, genel kurulda gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda hukuki işlem ve tasarrufların gerçekleştirilmesi için yetki isteyecek.

NBA AVRUPA DETAYI

Yönetim kurulu, ayrıca Galatasaray Basketbol Anonim Şirketi'nin kurulması, şartlarda mutabık kalınması halinde kurulacak şirketin NBA Avrupa organizasyonuna kalıcı lisans sahibi olarak katılımının sağlanması, gerek görülmesi halinde kurulacak şirketin kontrolü kulüpte kalması kaydıyla bir kısım hissesinin yatırımcılara satılması için yetki talep edecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
