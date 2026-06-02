Gana Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosu!

Giriş Tarihi: 2.06.2026 10:47

Gana Futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadroyu duyurdu. RAMS Başakşehir'den Jerome Opoku da kadroda yer aldı.

Gana Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu.

Gana Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Carlos Querioz, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik kadroyu belirledi.

RAMS Başakşehir'den Jerome Opoku da kadroda yer aldı.

Dünya Kupası L Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan ve Panama ile mücadele edecek Gana'nın kadrosu şöyle:

Kaleci: Benjamin Asare (Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St Gallen), Joseph Anang (St Patrick's Athletic)

Defans: Abdul Rahman Baba (PAOK), Gideon Mensah, Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (RAMS Başakşehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nice), Derrick Luckassen (Pafos)

Orta saha: Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Etienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland), Abdul Fatawu (Leicester City), Elisha Owusu (Auxerre)

Forvet: Kamaldeen Sulemana (Atalanta), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Ernest Nuamah (Olimpik Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
