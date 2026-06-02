Hazırız geliyoruz

MİLLİ TAKIM'A CAN GELDİ

Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun, dün gece ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı şık vuruşla rakip kaleciyi avladı. Milli formayla ilk golünü Kuzey Makedonya'ya atan 20 yaşındaki 10 numara, siftah yaptı. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan genç oyuncu, Dünya Kupası öncesi güven mesajı verdi.





'GİDEBİLDİĞİMİZ KADAR GİDECEĞİZ'

Geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla özellikle ligin ikinci yarısında yaptığı skor katkısıyla parlayan A Milli Takım'ın orta sahadaki önemli kozlarından Orkun Kökçü, dün gece açılışı erken yaptı. İkinci dakikada Oğuz Aydın'ın şık pasında ağları sarsan 25 yaşındaki oyuncu şunları söyledi: "Üst seviyede oynadık, rahat galibiyet oldu. Dünya Kupası'nda gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."



SON SINAV VENEZUELA

A Milli Takımımız Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Kuzey Makedonya maçında olduğu gibi bu karşılaşma da ATV ekranlarında olacak.



YOLCULUK BAŞLIYOR

Dünya Kupası öncesi çalışmalarının İstanbul etabını tamamlayan A Milli Futbol Takımı, bugün ABD yolcusu. Saat 13.00'te Miami'ye uçacak olan Ay-Yıldızlı ekibimiz, Venezuela ile oynanacak hazırlık maçının ardından kamp için Arizona'ya geçecek.



SARI FIRTINA DURDURULAMIYOR

G.SARAY'DA bu sezon 12 gol-14 asistle 26 gole etki eden Barış Alper Yılmaz, Milli Takım ile de 2026'daki ilk golünü attı. Kırmızıbeyazlı forma ile 2026'daki 7. maçına çıkan Barış Alper, İrfan Can'ın asistinde Kuzey Makedonya ağlarını buldu.



6 OYUNCU ÇIKTI, KADRO 29'A İNDİ

A Milli Takım'ın 35 kişilik aday kadrosundan ilk etapta 9 oyuncu kadrodan çıkarıldı. ABD kampı öncesinde Ersin Destanoğlu, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç, Yusuf Sarı, Atakan Karazor, Yusuf Akçiçek kafileye dahil edilmedi. 29 oyuncu ile ABD'ye gidecek olan millilerde Montella, 3 oyuncu ile ilgili kararı kampta verecek ve kadro 26 kişiye inecek.



DENİZ'DEN TARİHİ GOL

Milli Futbol Takımı'nın tarihindeki 900. golünü Deniz Gül kaydetti. Porto forması giyen 21 yaşındaki genç santrfor, Can Uzun'un asistinde ağları sarsmayı başardı.