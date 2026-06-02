Samsunspor’un kampı 20 Temmuz’da!

Giriş Tarihi: 2.06.2026 13:16

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına 5 Temmuz'da Samsun'da başlayacak. Kırmızı-beyazlılar, hazırlıkların ikinci etabını ise geçen sezon da kamp yaptığı Hollanda'da gerçekleştirecek.

DHA
Yeni sezon öncesi çalışmalarını Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde sürdürecek olan Samsunspor'da kamp programı netleşti.

Kırmızı-beyazlı ekip, ilk etap kampını 5 Temmuz'da Samsun'da başlatacak. Futbolcular, burada gerçekleştirilecek antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü tamamlayacak.

Karadeniz temsilcisi, daha sonra yurt dışı kampı için Hollanda'ya gidecek. Samsunspor, 20 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Hollanda'da kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Teknik Direktör Thorsten Fink'in bu süreçte takımın fiziksel ve taktiksel çalışmalarına ağırlık vermesi bekleniyor.

Öte yandan Hollanda kampı kapsamında oynanması planlanan hazırlık maçlarının programı ve rakipler ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
