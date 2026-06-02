Tek odağım Milli Takım

Milli Takım
Teknik Direktörü Vincenzo Montella
, Dünya Kupası
için enerjilerinin çok yüksek olduğunu söyledi. İsmi Fenerbahçe ile de anılan İtalyan hoca, bu yöndeki soruya, "Yorum bile yapmak istemiyorum. Bütün enerjim ve odağım milli takım için. Menajerime de söyledim; 'Birisi ararsa bana bir şey getirme' diye. Benim tek düşüncem milli takım" yanıtını verdi. Türk halkına mesaj da veren Montella, "Enerjimiz tavan. Herkesi gururlandırmak istiyoruz. Yüreğimizle sahada olacağız,
elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi. Oyuncuların durumuyla ilgili de şöyle konuştu: "Kondisyonunu bulması gereken oyuncular var. Hakan, Kenan, Kerem, Arda… Arda için çok önemli yarım saat gördük. Ferdi de ufak sakatlıkla geldi."