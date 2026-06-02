Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, Cabral'ı ikna etti! Dünya Kupası öncesi geliyor...
Giriş Tarihi: 2.06.2026 10:21

Trabzonspor, Sindy Lopes Cabral transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Benfica’dan transferi için prensip anlaşmasına vardığı 23 yaşındaki oyuncuyu Dünya Kupası öncesi şehre getirecek. İmzası 4 yıllık olacak.

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon da kadrosuna katmak istediği ancak Benfica'ya kaptırdığı Sindy Lopes Cabral, gecikmeli de olsa bordo-mavili formayı giyecek.

Önceki gün kulüpler arasında yapılan görüşmeler sonucunda varılan prensip anlaşmasının ardından yazışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacak. Karadeniz ekibi, 23 yaşındaki sağ beki, Benfica'nın Estrela'dan transfer ettiği 8 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli ile kadrosuna katacak.

TALEBİ KABUL ETTİ

İlk etapta Trabzonspor'a gelme fikrine Dünya Kupası sonrası karar vermek istediğini söyleyen Yeşil Burun Adalı futbolcu, ısrarlı talep sonucunda teklifi büyük oranda kabul etti.

Yapılacak son görüşmelerin ardından Cabral'ın Dünya Kupası'na gitmeden önce imza atması sağlanacak. Sözleşme 4 yıllık olacak.

YENİ TAKVİYELER YERLİ

Trabzonspor'un Cabral transferine resmiyet kazandırması durumunda savunma bloğuna takviyeler büyük oranda tamamlanmış olacak. Bu bölgeye yabancı bir oyuncu hamlesi daha yapmayı düşünmeyen Fırtına, yerli alternatiflerle buradaki kadroyu daha da güçlendirmek isteyecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
