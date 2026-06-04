Final oynarız

A Milli Futbol Takımımıza Dünya üçüncülüğü ile Türk futbolunun en büyük başarısını yaşatan Şenol Güneş, 2026 Dünya Kupası öncesi Ay-Yıldızlılar'ı değerlendirdi. İşte Şenol Güneş'in açıklamaları: "Milli Takım hepimizin. Başarıda da başarısızlıkta da hep destek vermeli, yanlarında olmalıyız. 24 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'yi Dünya Kupası'na götüren Vincenzo Montella'ya, Bizim Çocuklar'a ve bütün ekibe başarılar diliyorum."

GEREKLİ TÜM KRİTERLERE SAHİBİZ

"Kaliteli, uyumlu, genç ve bir o kadar da tecrübeli bir kadromuz var. Oynadıkları liglerde çok başarılı olan oyuncularımız var. Gerekli tüm kriterlere sahibiz. Dünya Kupası'nda başarılı olacağımıza inanıyorum. Yine yarı finali görür, hatta finali de oynarız inşallah. Unutmayalım; hepiniz geçiciyiz. Ülkemiz, takımımız hatta kulüplerimiz ebedi. Yolları açık olsun. Başarılar diliyorum."

BEŞİKTAŞ İÇİN BEKLENTİM YOK

Şenol Güneş, iki kez şampiyonluk kupasını kaldırdığı Beşiktaş'la adının anılmasıyla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı: "10 gün daha hiçbir konuya girmek istemiyorum. Dünya Kupası başlar, Beşiktaş da hocasını bulur ve ortam sakinleşir. Doğru; benim adım taraftar ve Beşiktaşlılar nezdinde geçiyor. Benim beklentim yok şu anda ama itibarımızı zedelemeye de izin veremeyiz. Beşiktaş'ın yetkili ve sorumluları gereğini yapar. Hoca da bulacaklardır. Sevilen, istenen biri olmak bana yanlış yapma hakkı vermez. Ben bu sevgiyi kaybetmek istemen. Her zaman 'Sevmek-sevilmek, görev almaktan daha önemlidir' dedim. Aynı yerdeyim. Eğer görev aldığım yerde sevgi saygı kaybolacaksa hiçbir yerde görev almak istemem. Sevmeyi de sevilmeyi de biliyorum. Kazandığım bu hasletleri kaybetmek istemem… Dolayısıyla olmayan bir işi konuşmak da doğru değil. Belgesel işim var onunla uğraşıyorum."