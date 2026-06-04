‘İhtiyaç duyulan her oyuncuyu alırız, çubukluyu giydiririz’

F.Bahçe başkan adayı Aziz Yıldırım
ile yönetim listesinde yer alan isimler, dün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kongre üyeleriyle bir araya geldi. Organizasyonda büyük ilgi gören ve bu sebeple yürümekte güçlük çeken Yıldırım, konuşmasında rakibi Hakan Safi
'ye göndermede bulundu. "Günü kurtarmaya değil, yılları domine etmeye, mutlak şampiyonluklar için geliyoruz" diyen Yıldırım şöyle devam etti: "Fenerbahçe
için her fedakârlığı yapacağız. İhtiyaç duyulan en iyi oyuncuları da getireceğiz ancak bunu seçim malzemesi yapmayacağız.
Oyuncular başkan adaylarıyla değil, sonunda kulüple imzalamak zorundadır bunu unutmayın. Şahıslar gelir geçer, baki olan Fenerbahçe'dir. Hiçbir isim Fenerbahçe'den büyük değildir. Bizim hedefimiz net; Fenerbahçe'de oynamak isteyen ve ihtiyacımız olan her oyuncuyu alırız. Daha önce yaptığımız gibi o futbolcuya çubukluyu giydirir sahaya çıkartırız. Bizim gücümüz buna fazlasıyla yeterli."