Kartal’ın gözü Paraguay’da!

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş
, Paraguaylı Alex Arce'yi
listesine aldı. Siyah-beyazlılar, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda karşılaşacağı Paraguay'ın 30 yaşındaki golcüsü için girişimlere başladı. Arjantin ekibi Independiente Rivadavia'da forma giyen tecrübeli santrforun güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro. Kaleci için de rotasını Güney Amerika'ya çeviren Beşiktaş, San Lorenzo'nun 25 yaşındaki eldiveni Orlando Gill'e kanca attı.
Paraguaylı file bekçisi de Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Gill, bu sezon 22 maçın 12'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.