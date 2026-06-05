Fransa’dan Yongwa iddiası

Fransa'nın önde gelen spor portallarından Foot Mercato'nun haberinde, Beşiktaş'ın savunma hattına çeşitlilik kazandırmak adına Lorient forması giyen sol bek Darlin Yongwa'yı incelemeye aldığı belirtildi. Siyah-beyazlıların 25 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ancak henüz resmi bir transfer teklifinde bulunmadığı aktarıldı. Yongwa'nın Lorient ile olan kontratı bu ayın sonunda tamamlanacak. Fransız ekibinden kesin olarak ayrılması beklenen savunmacının, maliyeti yönünden transfer listesine dahil edildiği ifade ediliyor. Bu transfer gerçekleşirse Beşiktaş bonservis bedeli ödemeyecek.

SEZON AÇILIŞI 26 HAZİRAN'DA

Sezonu 4. tamamladığı için UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan itaberen katılacak olan Beşiktaş, ilk resmi maçını 23 Temmuz'da oynayacak. Bu nedenle siyah-beyazlılarda sezon açılışı erkene çekilerek 26 Haziran'a alındı. Söz konusu tarihte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak olan takım, 1-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'nın Samorin şehrinde kamp yapacak.