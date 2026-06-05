Ustalar ve çaylaklar!

ABD, Kanada ve Meksika'da yapılacak 2026 Dünya Kupası için geri sayıma geçildi. Dev şölen farklı meydan okumalara da sahne olacak. Turnuvada 40 yaş ve üstü 7 oyuncu forma giyerken yaşlı kurtlar vedayı kupayla taçlandırmak istiyor. Bu oyuncuların başaktörü ise Cristiano Ronaldo... Azminden ve hırsından hiçbir şey kaybetmeyen 41 yaşındaki Portekizli yıldız kariyerindeki tek eksik parça olan Dünya Kupası'nı havaya kaldırmanın hayallerini kuruyor. Arjantin ile 2022'de Katar'da şampiyon olan 38 yaşındaki Lionel Messi ise ünvanını korumak için Amerika'da bulunuyor. Bosna Hersekli Dzeko (40) ve Hırvat Modric de (40) dikkat çeken diğer ustalar. Ancak bu tür büyük sahneler her zaman yeni yıldızları görmek ve onların ışıltılarına tanık olmak ister. İspanya'nın harika çocuğu 18'lik Yamal, Amerikan rüyası kuran en parlak isimlerden. Gözler, Almanya'dan Lennart Karl (18), Fransız Zaire Emery (20) ve Brezilyalı Endrick'in de (19) üzerinde olacak.

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Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile birlikte 40 yaşındaki Meksikalı kaleci Ochoa da 6. kez dünya kupasında sahne alacak.