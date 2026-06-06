Bu yaz çok uzun olacak

Mertens'e veda eden Galatasaray geride kalan sezon sırasıyla İlkay, Sara ve Yunus Akgün'ü denedi ancak Belçikalı efsanenin boşluğu dolmadı. Transferde önceliği 10 numaraya veren sarı-kırmızılılar, yabancı olarak Bernardo Silva, yerlide Can Uzun'u listenin tepesine yazdı. Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva, geleceği ile ilgili kararı Dünya Kupası sonrasına bıraktı. Can Uzun için ise Frankfurt kapıyı 50 milyon Euro'dan açtı. İtalyan ve İngiliz kulüpleri, serbest kalma maddesi 60 milyon Euro olan Can'ın durumunu yakından takip ediyor. 20 yaşındaki gurbetçi oyuncuyu Okan Buruk çok beğeniyor. 35 milyon Euro bonservis ödemeyi göze alan sarı-kırmızılılar, sonraki satıştan pay ve bonuslarla Frankfurt'u indirime zorlayacak. Can Uzun'un transfer sürecinin Dünya Kupası'ndan önce sonuçlanmasına zor gözüyle bakılıyor.

DEVLERLE TEMAS

G.SARAY'IN enerji devi Socar ile üç yıllık anlaşması sona erdi. Sarıkırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde formasına göğüs reklamı vermek isteyen uluslararası firmalarla görüşüyor. Süper Lig'de ise Pasifik Holding'in sponsorluğu sürecek. Yeni yönetim, anlaşmayı 10 milyon Euro olarak revize etti.