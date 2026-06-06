Kaptan 3 yıla ‘evet’ dedi

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, transfer çalışmalarında ses getirecek bir hamleye daha hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre; Safi ve ekibi, Ay-Yıldızlı ekibin kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.Taraflar arasında yıllık 9 milyon Euro maaş konusunda anlaşma sağlandığı belirtilirken, transferin gerçekleşmesi için kulüpler arasındaki görüşmelerin belirleyici olacağı ifade ediliyor. İnter'de bu sezon sözleşmesinin son yılına giren tecrübeli oyuncu için bonservis bedelinin 15 ila 20 milyon Euro arasında olabileceği konuşuluyor.

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