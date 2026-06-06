Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı, CONIFA Avrupa şampiyonu oldu!





İtalya'da elde edilen bu tarihi zaferle KKTC A Milli Futbol Takımı, CONIFA Avrupa şampiyonluk kupasını ilk kez müzesine götürerek Kıbrıs Türk spor tarihinin en önemli başarılarından birine imza attı.



Teknik heyetin sahaya sürdüğü ilk 11'de Kemal Bağbal, Emre Kuvvetlişahin, Batuhan Calban, Zihni Temelci, Uğur Naci Gök, Mustafa Sakallı, Mert Sezer, Erhun Aksel Öztümer, Mert Güçlücan, Mustafa Salk ve Şenol Şöför yer aldı.



Kıbrıs Türk Milli Takımı, ev sahipliğini yaptığı 2017 CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde Padania'ya penaltı atışları sonucunda mağlup olmuştu. Aradan geçen 9 yılın ardından gelen 6-1'lik galibiyet, hem Avrupa şampiyonluğunu hem de rövanşı beraberinde getirdi.



B Grubu'nda mücadele eden KKTC, turnuvaya etkili bir başlangıç yapmıştı. İlk maçında Canton Ticino'yu 5-1 mağlup eden milliler, ikinci karşılaşmada Rouet Provence'ı 4-0 yenerek grubunu lider tamamladı ve finale yükselmişti. Finalde de üstün oyunlarını sürdüren ay-yıldızlılar, Padania karşısında galibiyet elde ederek kupaya uzandı.



FIFA ve UEFA üyesi olmayan devletler, özerk bölgeler ve halkların yer aldığı CONIFA bünyesindeki organizasyonlarda mücadele eden KKTC, daha önce de önemli başarılara imza atmıştı. KKTC, 2017'de Avrupa ikincisi, 2018'de ise Dünya Kupası ikincisi olmuştu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör