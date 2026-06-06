Leroy Sane attı! Almanya, Dünya Kupası öncesi kazandı

Almanya, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri ile kozlarını paylaştı. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Almanya'nın gollerini 2. dakikada Kai Havertz ile 57. dakikada Leroy Sane kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde fileleri 37. dakikada Antonee Robinson havalandırdı.
Almanya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müsabaka ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı.
Amerika Birleşik Devletleri, ev sahibi olduğu 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye, Avustralya ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
Almanya ise 2026 Dünya Kupası'nda Curaçao, Fildişi Sahili ve Ekvador ile kozlarını paylaşacak.