Leroy Sane attı! Almanya, Dünya Kupası öncesi kazandı

Amerika Birleşik Devletleri, ev sahibi olduğu 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye, Avustralya ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

Almanya ise 2026 Dünya Kupası'nda Curaçao, Fildişi Sahili ve Ekvador ile kozlarını paylaşacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör