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Giriş Tarihi: 6.06.2026 15:37

Sadettin Saran'a kongre üyelerinden destek

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, alkışlarla stattan ayrıldı.

İHA
Sadettin Saran’a kongre üyelerinden destek
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Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşiyor. Kongrenin ilk gününde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da kongre üyelerine veda konuşması yaptı. Saran, daha sonra platformdan ayrılarak saha kenarından itibaren tribünleri gezdi. Sarı-lacivertli kongre üyelerini selamlayan Saran'a tezahüratlar yapılırken, Saran da selamlayarak karşılık verdi.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile sarılan Sadettin Saran, daha sonra alandan ayrıldı.
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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Sadettin Saran'a kongre üyelerinden destek
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