Stanimir Stoilov: Kusursuz değil ama iyi bir sezon geçirdik

Geçen sezonu değerlendirip geleceğe dair mesajlar veren deneyimli teknik adam, "Kusursuz değildi ama iyi bir sezon geçirdik" dedi. Takıma iyi not verdiğini aktaran Stoilov, "Sezona baktığımda takımıma iyi bir not veriyorum. Çünkü hepimizin taraftarlarımızın, yönetimimizin, oyuncularımızın ve teknik heyetimizin Avrupa'ya gitmek gibi ortak bir hayali vardı. Son haftaya kadar bu mücadelenin içindeydik ve yıl boyunca gösterdiğimiz performansla Avrupa'yı hak ettiğimizi düşünüyorum. Son dakikalarda yediğimiz gollerle kaybettiğimiz puanlar gibi bazı hatalarımız oldu, bunları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor" yorumunu yaptı.

Yeni sezonda da hedefler koyacaklarını ifade eden Stoilov şu şekilde konuştu:

"Bir aile gibiyiz. Ancak daha da önemlisi kulüp, takım, oyuncular ve taraftarlar olarak bir aile gibi gelişmeye devam ediyoruz. Oyuncularımızı daha iyi olmaları, hedeflerimize ve görevlerimize ulaşabilmemiz için sürekli zorluyoruz. Kulüpte teknik heyet, Sportif Direktörümüz Ivan Mance, başkanlarımız, yönetimimiz ve taraftarlarımız arasında mükemmel bir organizasyon ve bağ var. Çalışma tarzımızı göz önüne aldığımızda, er ya da geç hedefimiz olan Avrupa'ya ulaşacağız. Kulüpteki herkesin emeği ve çabasıyla bu olacak. Hedefimizi asla aşağı çekmeyeceğiz. Hayal kurmaya ve bu hayalin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Göztepe bu şekilde çalışmaya devam ederse, er ya da geç Avrupa kupalarının kalıcı bir katılımcısı olacaktır."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör