‘Yeni başlıyoruz’

TFF Olağan Mali Genel Kurulu dün Ankara'da gerçekleştirildi. Futbol Federasyonu Başkan ve Yönetim Kurulu'nun, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemine ait faaliyetleri oy birliğiyle ibra edildi. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu şunları söyledi: "Hedefimiz, yalnızca turnuvalarda yer almak değil, büyük organizasyonların kalıcı ve güçlü ülkelerinden biri olmaktır. Bu emaneti her zaman büyük bir sorumluluk ve vicdanla taşıdık. Kararlarımızı kişilere göre değil, Türk futbolunun ortak menfaatlerine göre aldık. Biz güçlünün değil, her zaman haklının yanındayız.

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